Холодный фронт принесет в Москву дожди и похолодание

Конец лета в Москве традиционно пройдет с дождями и похолоданием, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Холодный фронт придет в столицу в среду, 19 августа. Ожидаются кратковременные дожди, а температура в течение суток опустится до 17 градусов. В ночь на 20 августа благодаря влиянию южного антициклона погода стабилизируется. Однако днем очередной фронт с запада вновь может испортить погоду, воздух прогреется до 19–22 градусов.

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