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17 августа, 11:45

Спорт

Российские гимнастки завоевали золото чемпионата Европы

Российские гимнастки завоевали золото чемпионата Европы

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Российские спортсменки завоевали 6 медалей на ЧЕ по спортивной гимнастике

Российские гимнастки завоевали золото чемпионата Европы в командном многоборье в Загребе. Анна Калмыкова, Ангелина Мельникова и Людмила Рощина стали лучшими в опорном прыжке, упражнениях на брусьях, бревне и вольных упражнениях.

Серебро досталось команде Италии, третье место заняли представительницы Франции. Российские спортсменки выступали в нейтральном статусе без национальной символики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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