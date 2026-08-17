Российские гимнастки завоевали золото чемпионата Европы в командном многоборье в Загребе. Анна Калмыкова, Ангелина Мельникова и Людмила Рощина стали лучшими в опорном прыжке, упражнениях на брусьях, бревне и вольных упражнениях.

Серебро досталось команде Италии, третье место заняли представительницы Франции. Российские спортсменки выступали в нейтральном статусе без национальной символики.

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