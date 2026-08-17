Москвичка заметила, что цена парковки на разных телефонах может отличаться

Москвичка столкнулась с тем, что стоимость парковки на разных телефонах может отличаться: на Android цена была 200 рублей, на iOS – 600 рублей. Тем не менее эксперты опровергли миф о том, что это связано с типом устройства, объяснив разницу динамическим ценообразованием.

Разная стоимость может встречаться и на маркетплейсах, а также при покупке билетов и бронировании. На конечную цену влияют скидки продавца, акции площадки, бонусы, программа лояльности, промокоды, способ оплаты и другие условия покупки.

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