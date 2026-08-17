17 августа, 07:15Общество
Приставы могут получить доступ к кредитной истории россиян
Приставы смогут заглянуть в кредитную историю россиян. Минюст подготовил список правил по взаимодействию с бюро кредитных историй.
Запросы будут направляться в цифровом виде в случае, если у банков или микрофинансовых организаций нет нужной информации. Это поможет приставам понимать финансовое положение должников и исполнять решения. Проект находится на общественном обсуждении до 27 августа.
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