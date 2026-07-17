"Российская креативная неделя" стартовала в Москве

В Парке Горького стартовала "Российская креативная неделя". В этом году главной темой форума стала "экономика ценностей". В течение нескольких дней участники обсудят развитие креативных индустрий, их влияние на экономику и международное сотрудничество.

Перед участниками выступят около 350 спикеров из более чем 15 стран, включая представителей Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.