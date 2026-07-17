Водителей предупредили об ограничениях движения у "Лужников" 18 июля

Движение транспорта в районе спорткомплекса "Лужники" ограничат 18 июля в связи с проведением концерта. С 20:00 будет закрыт проезд по Проектируемому проезду № 2309, улицам Савельева, Доватора и 10-летия Октября. Ограничения также будут действовать на улицах 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой.

С 08:00 до окончания мероприятия закроют съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. Парковка на участках ограничений будет запрещена с начала суток. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки и пользоваться метро. Подробная информация опубликована на сайте ЦОДД.

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