Посольство России в Абхазии предупредило о мошенниках с поддельными сайтами гостиниц. Злоумышленники создают фальшивые страницы реальных отелей и предлагают туристам оплатить бронирование номеров.

После оплаты деньги получают мошенники, а бронь оказывается недействительной. Во многих случаях туристы узнают об этом только по приезде в отель. Россиянам рекомендуют внимательно проверять адрес сайта перед оплатой.

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