17 июля, 08:00Спорт
Эксперт исключил фактор удачи на полуфинальной стадии ЧМ
Полуфинальная стадия чемпионата мира полностью исключает фактор везения, заявил руководитель спортивной редакции Николай Яременко. Испанцы методично разобрали прагматичный механизм команды Дидье Дешама, а аргентинцы проявили характер, перевернув тяжелейшее противостояние с Англией и гарантировав себе второй подряд финал.
По мнению эксперта, английская сборная по подбору исполнителей превосходила даже Аргентину, но проигрыш абсолютно закономерен. Главный тренер англичан при счете 1:0 выпустил дополнительного защитника, что стало добровольным отказом от инициативы.
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