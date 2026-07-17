Эксперт исключил фактор удачи на полуфинальной стадии ЧМ

Полуфинальная стадия чемпионата мира полностью исключает фактор везения, заявил руководитель спортивной редакции Николай Яременко. Испанцы методично разобрали прагматичный механизм команды Дидье Дешама, а аргентинцы проявили характер, перевернув тяжелейшее противостояние с Англией и гарантировав себе второй подряд финал.

По мнению эксперта, английская сборная по подбору исполнителей превосходила даже Аргентину, но проигрыш абсолютно закономерен. Главный тренер англичан при счете 1:0 выпустил дополнительного защитника, что стало добровольным отказом от инициативы.

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