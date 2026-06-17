17 июня, 22:15Происшествия
Сопровождавшая спортсменов женщина погибла при атаке ВСУ на автобус под Брянском
Женщина, сопровождавшая спортсменов, погибла при атаке Вооруженных сил Украины на автобус с детьми в Брянской области. По информации регионального Депздрава, двое детей находятся в реанимации, еще двое – в хирургическом отделении, их состояние оценивают как средней тяжести.
С брянскими медиками на связи специалисты федерального центра медицины катастроф. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.