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17 июня, 22:15

Происшествия

Сопровождавшая спортсменов женщина погибла при атаке ВСУ на автобус под Брянском

Сопровождавшая спортсменов женщина погибла при атаке ВСУ на автобус под Брянском

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Женщина, сопровождавшая спортсменов, погибла при атаке Вооруженных сил Украины на автобус с детьми в Брянской области. По информации регионального Депздрава, двое детей находятся в реанимации, еще двое – в хирургическом отделении, их состояние оценивают как средней тяжести.

С брянскими медиками на связи специалисты федерального центра медицины катастроф. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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