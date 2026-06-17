Сопровождавшая спортсменов женщина погибла при атаке ВСУ на автобус под Брянском

Женщина, сопровождавшая спортсменов, погибла при атаке Вооруженных сил Украины на автобус с детьми в Брянской области. По информации регионального Депздрава, двое детей находятся в реанимации, еще двое – в хирургическом отделении, их состояние оценивают как средней тяжести.

С брянскими медиками на связи специалисты федерального центра медицины катастроф. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.