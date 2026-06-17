Пользователи iPhone могут получать уведомления от MAX через веб-версию

Пользователи iPhone могут получать уведомления от мессенджера MAX через веб-версию в браузере. Для этого необходимо вручную включить соответствующие настройки. Об этом рассказал старший преподаватель Института интеллектуальных кибернетических систем МИФИ Роман Душкин.

По его словам, на сайте веб-версии приложения нужно разрешить отправку уведомлений. После этого оповещения начнут приходить через веб-интерфейс.

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