Прокуратура заинтересовалась состоянием здоровья Лерчек

Прокуратура заинтересовалась состоянием здоровья блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Следствие хочет изучить медицинскую карту пациентки и провести экспертизу. Также проверят отца ее четвертого ребенка Луиса Сквиччиарини.

В марте рассмотрение уголовного дела Чекалиной о незаконном выводе денег за рубеж приостановили по состоянию здоровья подсудимой. Ей диагностировали рак. В Сети появились фото из больницы и информация о том, что опухоль разрушила позвонки, нужны операции и химиотерапия.

Позже очевидцы выложили кадры из фитнес-клуба, где Чекалина поднимала тяжести и занималась на беговой дорожке. Это вызвало споры о реальности ее диагноза. Бывший супруг блогера по тому же делу получил 7 лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.