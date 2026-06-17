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17 июня, 08:00

Спорт

Российские хоккеисты отпраздновали победу в Кубке Стэнли

Российские хоккеисты отпраздновали победу в Кубке Стэнли

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Российские хоккеисты Андрей Свечников, Петр Кочетков и Александр Никишин из раздевалки клуба "Каролина Харрикейнз" отпраздновали победу в Кубке Стэнли. Клуб стал обладателем трофея спустя 20 лет.

Баскетбольные фанаты перекрыли движение в центре Нью-Йорка после победы "Нью-Йорк Никс" над "Сан-Антонио Сперс". Болельщики вышли на проезжую часть, скандируя название команды, и разгромили не менее шести автобусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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