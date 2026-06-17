Контрафакт моторного масла стал чаще встречается на рынке России

Контрафакт моторного масла все чаще встречается на рынке в России. По оценкам представителей отрасли, 7 из 10 канистр зарубежных брендов, которые продаются через интернет, не являются оригинальной продукцией.

Использование поддельного масла может привести к ускоренному износу деталей, перегреву и поломке двигателя. Специалисты отмечают, что риск покупки контрафакта особенно высок на маркетплейсах.

Проверить подлинность продукции можно по маркировке системы "Честный знак", а слишком низкая цена должна насторожить покупателя. Если после покупки появились сомнения в качестве масла, эксперты рекомендуют сохранить чек и канистру.

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