Один и тот же товар в сервисах доставки может стоить по-разному для пользователей. Покупатели заметили, что разница в цене иногда достигает нескольких раз, даже если заказы оформляют по одному адресу.

Речь идет не о привычном динамическом ценообразовании из-за погоды или повышенного спроса, а о персональных предложениях, которые могут учитывать данные о клиенте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.