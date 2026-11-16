Россияне стали активнее открывать индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), чтобы воспользоваться налоговыми вычетами и сохранить возможность досрочно забрать деньги. Об этом рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

В этом году минимальный срок, в течение которого нельзя снимать средства с ИИС, составляет 5 лет. С 2027 года он увеличится до 6 лет, а затем будет постепенно расти и к 2031 году достигнет 10 лет.

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