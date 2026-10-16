Москвичам рассказали о погоде в выходные

В субботу, 17 октября, воздух в Москве прогреется до 15 градусов. Осадков не ожидается, атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба. Ветер будет северо-восточным со скоростью 3–4 метра в секунду, а влажность воздуха опустится до 70%.

В воскресенье, 18 октября, ближе к вечеру столицу пересечет холодный атмосферный фронт. Он принесет осадки, вероятность которых в вечерние часы достигнет 90%.

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