Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 23:00

Общество

Роскачество нашло недостоверную информацию о составе у 13 брендов школьной одежды

Роскачество нашло недостоверную информацию о составе у 13 брендов школьной одежды

Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

Дерматолог заявила, что фенолы в школьных брюках могут вызывать аллергию

В школьных брюках для мальчиков обнаружили превышение содержания фенолов

Температура воздуха может подняться до 19 градусов в Москве 17 октября

Теплая осенняя погода установится в Москве в ближайшие дни

Столичные рестораны начали принимать брони на новогоднюю ночь

Телеканал Москва 24 предложил зрителям поделиться осенними кадрами

Москвичам пообещали до 17 градусов тепла 17 октября

В Подмосковье заметили не менее 10 волков

Недостоверную информацию о составе нашли у 13 брендов школьной одежды, сообщили в Роскачестве по итогам проверки брюк для мальчиков. В частности, производители указывали на этикетках шерсть, хлопок и вискозу, хотя фактически в составе преобладал полиэстер.

Кроме того, в брюках брендов Roberto Balzini и Crazy Beaver специалисты обнаружили превышение содержания фенолов. Нарушения воздухопроницаемости и гигроскопичности выявили у 14 образцов из 21 исследованного. Это может приводить к перегреву и повышенному потоотделению у ребенка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоНаиль ГубаевАрина Иваненко

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика