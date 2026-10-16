Роскачество нашло недостоверную информацию о составе у 13 брендов школьной одежды

Недостоверную информацию о составе нашли у 13 брендов школьной одежды, сообщили в Роскачестве по итогам проверки брюк для мальчиков. В частности, производители указывали на этикетках шерсть, хлопок и вискозу, хотя фактически в составе преобладал полиэстер.

Кроме того, в брюках брендов Roberto Balzini и Crazy Beaver специалисты обнаружили превышение содержания фенолов. Нарушения воздухопроницаемости и гигроскопичности выявили у 14 образцов из 21 исследованного. Это может приводить к перегреву и повышенному потоотделению у ребенка.

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