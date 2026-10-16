В Подмосковье заметили не менее 10 волков

Не менее десяти волков за последнее время заметили рядом с населенными пунктами Московской области – в Талдоме, Дмитрове, Серпухове и Шатуре.

В некоторых случаях хищники нападали на домашних животных. В поисках пищи волки разрывают мусор и заходят в частный сектор, не проявляя страха перед людьми. Среди возможных причин такого поведения называют доступность пищевых отходов, миграцию животных перед зимовкой и вырубку лесов.

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