В центрах "Московского долголетия" стартовал марафон новых занятий

"Московское долголетие" запустило марафон новых занятий, чтобы помочь москвичам старшего поколения разнообразить осенний досуг. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Горожан ждут семь тематических блоков с мастер-классами по здоровью, красоте и питанию. Также откроются "Школа бариста" и "Школа русской чайной традиции", где можно освоить новые хобби. В программу вошли пешие, автобусные и речные экскурсии по Москве, а для любителей интеллектуального досуга подготовили три тематических квиза.

Сейчас в столице работают более 140 центров "Московского долголетия". Они есть почти во всех районах города. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.