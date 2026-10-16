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16 октября, 10:45

Общество

В центрах "Московского долголетия" стартовал марафон новых занятий

В центрах "Московского долголетия" стартовал марафон новых занятий

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"Московское долголетие" запустило марафон новых занятий, чтобы помочь москвичам старшего поколения разнообразить осенний досуг. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Горожан ждут семь тематических блоков с мастер-классами по здоровью, красоте и питанию. Также откроются "Школа бариста" и "Школа русской чайной традиции", где можно освоить новые хобби. В программу вошли пешие, автобусные и речные экскурсии по Москве, а для любителей интеллектуального досуга подготовили три тематических квиза.

Сейчас в столице работают более 140 центров "Московского долголетия". Они есть почти во всех районах города. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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