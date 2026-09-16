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16 сентября, 12:15

Общество

Врач рассказала, как обследуют школьников в Москве перед вакцинацией от гриппа

Врач рассказала, как обследуют школьников в Москве перед вакцинацией от гриппа

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В московских школах началась вакцинация детей и подростков от гриппа. О том, как обследуют детей до прививки, рассказала врач-эпидемиолог детской городской поликлиники № 91 Юлия Крумкачева.

Прежде чем пройти прививку против гриппа, врач-педиатр осматривает каждого ребенка на базе общеобразовательного учреждения. Врач-педиатр исключает обострение хронических заболеваний, инфекционные заболевания, проводит термометрию и только после этого дает допуск до прививки против гриппа и передает в руки медицинской сестры ребенка для проведения вакцинации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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