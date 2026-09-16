16 сентября, 10:45Мэр Москвы
Мэр Москвы сообщил об открытии Итальянского павильона усадьбы Останкино
Итальянский павильон в усадьбе Останкино открылся после реставрации. Об этом рассказал Сергей Собянин в MAX.
Как отметил мэр, специалисты работали над фундаментом, стенами, кровлей, исторической отделкой фасадов, окон и дверей с подлинной фурнитурой. Также уделили внимание и декору.
Они также отреставрировали золоченую резьбу, лепнину и декор из папье-маше, ткани, колонны, пилястры, камины, печи и единственные сохранившиеся в России бумажные обои 1790-х годов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.