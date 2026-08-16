Экспресс-диагностику предложили пройти москвичам в Павильонах здоровья

Москвичей приглашают на экспресс-диагностику в Павильоны здоровья на ВДНХ, Никитском бульваре и Трубной площади. Обследование занимает 15 минут, врачи оценивают состояние физической формы и дают рекомендации.

Медики не выявляют серьезные патологии, но находят маркеры возможных проблем и при необходимости направляют к узким специалистам для более точной диагностики.

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