Мошенники начали предлагать выплату за сбои в работе мобильных операторов

Мошенники предлагают пользователям соцсетей получить выплату за сбои в работе мобильных операторов и приложений банков. При переходе по ссылке пользователям предлагается ввести данные карты и код из СМС для "зачисления компенсации на счет".

Эксперты подчеркнули, что коммерческие структуры не запрашивают полные реквизиты карт со скрытыми кодами для выплаты компенсаций. Вся официальная информация о бонусах публикуется только в личных кабинетах официальных приложений.

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