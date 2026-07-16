16 июля, 18:45Спорт
Для жителей Бабушкинского района провели открытую тренировку
Для жителей Бабушкинского района провели открытую тренировку на спортивной площадке. Организатором выступила Московская ассоциация ветеранов СВО. Проект "Мост поколений" объединяет ветеранов боевых действий, представителей старшего поколения, молодежь и активистов.
В рамках проекта проводят зарядки с чемпионами и вовлекают москвичей в занятия спортом. Организаторы сообщили, что в тренировке приняли участие около 100 человек. По их словам, в Москве созданы условия для регулярных занятий спортом, а оборудованные площадки работают во всех районах города.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.