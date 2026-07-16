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16 июля, 18:45

Спорт

Для жителей Бабушкинского района провели открытую тренировку

Для жителей Бабушкинского района провели открытую тренировку

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Для жителей Бабушкинского района провели открытую тренировку на спортивной площадке. Организатором выступила Московская ассоциация ветеранов СВО. Проект "Мост поколений" объединяет ветеранов боевых действий, представителей старшего поколения, молодежь и активистов.

В рамках проекта проводят зарядки с чемпионами и вовлекают москвичей в занятия спортом. Организаторы сообщили, что в тренировке приняли участие около 100 человек. По их словам, в Москве созданы условия для регулярных занятий спортом, а оборудованные площадки работают во всех районах города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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