Для жителей Бабушкинского района провели открытую тренировку на спортивной площадке. Организатором выступила Московская ассоциация ветеранов СВО. Проект "Мост поколений" объединяет ветеранов боевых действий, представителей старшего поколения, молодежь и активистов.

В рамках проекта проводят зарядки с чемпионами и вовлекают москвичей в занятия спортом. Организаторы сообщили, что в тренировке приняли участие около 100 человек. По их словам, в Москве созданы условия для регулярных занятий спортом, а оборудованные площадки работают во всех районах города.

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