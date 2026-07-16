Шквалистый ветер и дожди ожидаются в Москве 16 июля

В Москве 16 июля прогнозируются шквалистый ветер и дожди. Температура воздуха днем не превысит 22 градусов. До вечера действует желтый уровень опасности из-за порывов ветра до 17 метров в секунду. Геомагнитные колебания достигнут 4 баллов.

В пятницу, 17 июля, в Москву придет антициклон, который принесет сухую и солнечную погоду. Утром ожидается около 18 градусов, днем воздух прогреется до 23–24 градусов, вечером температура составит около 18 градусов. Дождей не прогнозируется, скорость ветра не превысит 8 метров в секунду.

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