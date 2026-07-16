В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 16 июля

Наиболее плотное движение 16 июля наблюдается на Ленинградском шоссе в сторону центра и на внутренней стороне МКАД в районе 33-го километра. Об этом сообщили в ЦОДД.

Днем локальные затруднения возможны в местах проведения дорожных работ на Липецкой улице, Каширском шоссе, а также в пределах Садового кольца.

Вечером основные заторы ожидаются на радиальных трассах. Дополнительные сложности могут возникнуть из-за строительных работ на Шереметьевской улице. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.