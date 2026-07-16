В районе "Лужников" 18 июля из-за концерта изменится схема движения транспорта

В субботу, 18 июля, в районе олимпийского комплекса "Лужники" изменится схема движения общественного транспорта из-за концерта. С 08:00 автобусы перестанут заезжать к станции метро "Спортивная".

Маршрут м5 будет следовать по Комсомольскому проспекту, а автобусы м6 и 220 – по Хамовническому Валу и Лужнецкому проезду. Пассажирам рекомендуют заранее учитывать изменения при планировании поездок. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.