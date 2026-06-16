Машиноместа полностью затоплены водой в подземном паркинге в Балашихе

В Балашихе затопило подземную парковку в доме на улице Чистопольской. Жители считают, что вода запомнила паркинг из-за неработающей ливневки. Пожарные гидранты не функционируют, насосы откачки воды включены, но не работают.

Представитель управляющей компании Александр Феклисов сообщил, что Балашихинский водоканал откачивает воду, но это вне зоны ответственности УК. Водоканал приехал на объект спустя сутки после обращений организации.

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