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16 июня, 15:30

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Вечеринка в честь открытия городского пространства прошла в Парке Горького

Вечеринка в честь открытия городского пространства прошла в Парке Горького

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В Парке Горького прошла вечеринка в честь открытия городского пространства. В будни это бесплатный коворкинг под открытым небом, а по вечерам и в выходные пространство становится местом для отдыха, общения и карьерных активностей.

В прошлом году в парке провели больше 300 мероприятий – от спортивных до развлекательных. В этом сезоне в программе конференции с экспертами и лидерами рынка, так как лето является горячей порой для работодателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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