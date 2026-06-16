Вечеринка в честь открытия городского пространства прошла в Парке Горького

В Парке Горького прошла вечеринка в честь открытия городского пространства. В будни это бесплатный коворкинг под открытым небом, а по вечерам и в выходные пространство становится местом для отдыха, общения и карьерных активностей.

В прошлом году в парке провели больше 300 мероприятий – от спортивных до развлекательных. В этом сезоне в программе конференции с экспертами и лидерами рынка, так как лето является горячей порой для работодателей.

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