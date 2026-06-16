Выручка рынка каршеринга в Москве снизилась на 16 млрд рублей за полгода

Выручка рынка каршеринга в Москве снизилась на 16 миллиардов рублей за последние полгода. Москвичи стали намного реже брать арендные машины. Эксперты связывают снижение спроса с несколькими факторами.

В частности, автомобили, закупленные для каршеринга в 2020 году, закладывались с одной стоимостью эксплуатации, которая сейчас выросла примерно в три раза. Тарифы долгое время удавалось сдерживать, но сейчас это стало невозможно по экономическим причинам, пояснил директор Центра исследований "Умного города" НИУ ВШЭ Константин Трофименко.

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота, в свою очередь, отметил, что угнетение спроса связано не с финансовыми причинами, а со степенью удобства. Пользовательский путь от аренды машины до навигации ухудшился, и за счет этого возникает снижение спроса.

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