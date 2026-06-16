Стенды для проверки скорости курьеров появились в Москве

Стенды для проверки скорости курьеров начали работать на улицах Москвы. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. Ежедневно в столице работают 36 тысяч доставщиков.

Чтобы сделать движение безопасным, курьерские службы регулярно проверяют не только личность сотрудника, но и технические характеристики его транспорта.

Во время рейдов с помощью стендов выявляют транспорт, который попадает в категорию М и требует прав для управления мопедом. Нарушителям выписывают штрафы и отправляют информацию работодателям.

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