Москвичи стали реже арендовать машины

Москвичи стали реже пользоваться каршерингом. За последние полгода спрос на аренду машин в столице упал почти на 19%. Эксперты связывают это снижение с несколькими факторами.

Директор Центра исследований "Умного города" НИУ ВШЭ Константин Трофименко пояснил, что автомобили, закупленные для каршеринга в 2020 году, закладывались с одной стоимостью эксплуатации, которая сейчас выросла примерно в три раза. При этом тарифы долгое время удавалось сдерживать, но сейчас это стало невозможно по экономическим причинам.

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота, в свою очередь, указал, что угнетение спроса связано не с финансовыми причинами, а со степенью удобства. Пользовательский путь от аренды машины до навигации ухудшился, и за счет этого возникает снижение спроса.

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