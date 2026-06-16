Единый день открытых дверей пройдет в колледжах Москвы 20 июня

В колледжах Москвы состоится единый день открытых дверей. Он пройдет 20 июня более чем в 50 колледжах. Учебные заведения подготовили свыше 250 мастер-классов, встречи с преподавателями, успешными выпускниками и будущими работодателями.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что школьники увидят современные лаборатории и мастерские. Также они попробуют себя в самых разных профессиях.

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