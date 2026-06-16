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16 июня, 11:30

Общество

Японские математики спрогнозировали распространение вируса Эбола

Японские математики спрогнозировали распространение вируса Эбола

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Японские математики опубликовали прогноз о распространении вируса Эбола из Африки. По их расчетам, носители заболевания в течение месяца могут оказаться в крупнейших авиахабах Европы и Азии. Риски проникновения инфекции в Бельгию, Францию и Турцию достигают почти 90%.

Согласно другим расчетам, более половины инфицированных пассажиров международных рейсов из Конго и Уганды нельзя выявить на пунктах контроля, так как у них еще не проявились симптомы. При этом вероятность завоза вируса в Россию оценивается как невысокая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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