Японские математики спрогнозировали распространение вируса Эбола

Японские математики опубликовали прогноз о распространении вируса Эбола из Африки. По их расчетам, носители заболевания в течение месяца могут оказаться в крупнейших авиахабах Европы и Азии. Риски проникновения инфекции в Бельгию, Францию и Турцию достигают почти 90%.

Согласно другим расчетам, более половины инфицированных пассажиров международных рейсов из Конго и Уганды нельзя выявить на пунктах контроля, так как у них еще не проявились симптомы. При этом вероятность завоза вируса в Россию оценивается как невысокая.

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