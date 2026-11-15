Лерчек подтвердила планы на лечение в Китае

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, подтвердила в соцсетях, что собирается на лечение в Китай. Она получила изъятый загранпаспорт после помилования президентом и готовит документы для поездки.

Лерчек рассказала, что сначала пройдет обследование в китайской клинике, а затем сдаст кровь для изготовления индивидуальной вакцины. По ее словам, препарат должен помочь иммунным клеткам распознавать и уничтожать раковые клетки.

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