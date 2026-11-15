Блогер Лерчек планирует отправиться в китайскую клинику

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, в ближайшее время планирует отправиться в китайскую клинику. Через 4 часа после того, как стало известно об указе президента о ее помиловании, она получила изъятый ранее загранпаспорт.

Она показала его в соцсетях и подтвердила, что готовится к вылету на лечение в КНР. У Чекалиной диагностирована четвертая стадия рака желудка, у нее есть несовершеннолетние дети.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.