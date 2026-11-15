Выставка собак "Евразия 2026" завершится в Москве 15 ноября

В Москве 15 ноября проходит заключительный день международной выставки собак "Евразия 2026". В ней участвуют более 10 тысяч собак 276 пород из 49 стран.

Среди них корги, пудели, французские бульдоги, а также австралийские келпи, афганские борзые и бергамские овчарки. Особое внимание организаторы уделили отечественному собаководству. Главной звездой выставки стал русский охотничий спаниель.

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