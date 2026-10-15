Крупнейший картинг-центр открыли в Москве

Крупнейший картинг-центр открылся на территории "Технополиса "Москва". Здесь разрабатывают, собирают и тестируют отечественные карты, а также проводят заезды.

На территории комплекса оборудовали две трассы общей протяженностью более 1,2 километра. Одна расположена в помещении, другая – на открытом воздухе. Трассы оснащены системами фотофиксации и хронометража, светофорами и освещением.

В состав центра также вошла VR-арена с гоночными симуляторами. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.