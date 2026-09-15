Собянин: Москва делится технологиями и помогает внедрять их в других регионах

Сергей Собянин принял участие в заседании Совета по инновационному и технологическому развитию партии "Единая Россия". Об этом он написал в своем личном блоге.

Мэр отметил, что в Народной программе "Единой России" особое внимание уделяется технологиям, улучшающим повседневную жизнь людей. Москва является лидером в этом. Кроме того, удачными решениями столица делится с регионами.

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