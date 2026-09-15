Собянин: начался набор на новый сезон проекта "Профессиональное обучение без границ"

Стартовал набор школьников на новый сезон проекта "Профессиональное обучение без границ". Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Как отметил мэр, школьники попробуют себя в различных профессиях. Участие бесплатное, девятиклассники могут подать заявки через личный кабинет на портале mos.ru до 20 октября. Для десятиклассников набор стартует с 2 по 24 октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.