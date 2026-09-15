15 сентября, 09:15Транспорт
Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 4 балла 15 сентября
Утром 15 сентября загруженность дорог в Москве составила 4 балла. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД.
Наиболее плотное движение наблюдается на Ленинградском шоссе и Рязанском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Ленинградского шоссе.
Днем локальные затруднения возможны на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, на Савеловской и Тульской эстакадах ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд могут быть затруднения на радиальных трассах по направлению в область.
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