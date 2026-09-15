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15 сентября, 09:15

Транспорт

Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 4 балла 15 сентября

Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 4 балла 15 сентября

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Утром 15 сентября загруженность дорог в Москве составила 4 балла. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД.

Наиболее плотное движение наблюдается на Ленинградском шоссе и Рязанском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Ленинградского шоссе.

Днем локальные затруднения возможны на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, на Савеловской и Тульской эстакадах ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд могут быть затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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