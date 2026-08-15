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15 августа, 23:30

Спорт

Гимнастка Мельникова завоевала два золота и две бронзы на ЧЕ в Загребе

Гимнастка Мельникова завоевала два золота и две бронзы на ЧЕ в Загребе

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Россиянка Ангелина Мельникова стала шестикратной чемпионкой Европы по спортивной гимнастике на турнире в Загребе. Она завоевала два золота – в опорном прыжке и личном многоборье, а также две бронзы – в упражнениях на бревне и в вольных упражнениях.

Перед поездкой спортсменка столкнулась с отказом в хорватской визе, но в последний момент все же получила документы. По ее словам, именно из-за этой сложной ситуации она хотела выступить особенно ярко.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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