Европейский вещательный союз ввел запрет на съемку легкоатлеток сзади во время трансляций. Операторам теперь нельзя снимать спортсменок с низких ракурсов и крупным планом сзади, особенно в момент наклона.

Поводом стали обращения самих легкоатлеток, которые пожаловались, что некоторые приемы съемки отвлекают их от выступлений. Также операторам рекомендуют отказаться от эффекта замедленной съемки в неподходящих ситуациях.

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