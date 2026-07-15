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15 июля, 13:15

Спорт

Европейский вещательный союз ввел запрет на съемку легкоатлеток сзади во время трансляций

Европейский вещательный союз ввел запрет на съемку легкоатлеток сзади во время трансляций

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Европейский вещательный союз ввел запрет на съемку легкоатлеток сзади во время трансляций. Операторам теперь нельзя снимать спортсменок с низких ракурсов и крупным планом сзади, особенно в момент наклона.

Поводом стали обращения самих легкоатлеток, которые пожаловались, что некоторые приемы съемки отвлекают их от выступлений. Также операторам рекомендуют отказаться от эффекта замедленной съемки в неподходящих ситуациях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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