Москвичам рассказали, чем заняться в столице 15 июля

Москвичам и гостям столицы предлагают несколько мероприятий 15 июля. С детьми можно посетить интерактивную экскурсию в городской усадьбе князя Голицына, где проходит выставка "Сальвадор Дали и Пабло Пикассо". Посетители увидят одну из крупнейших частных коллекций работ художников, включая скульптуры, керамику и графику.

Любителей истории ждут в музее Николая Островского на Тверской улице. Здание XVIII века связано с именами княгини Зинаиды Волконской, Александра Пушкина, Василия Жуковского и других известных деятелей культуры.

Вечером можно отправиться в Театр на Мельникова, где покажут мюзикл "Нотр-Дам де Пари". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.