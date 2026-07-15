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15 июля, 07:45

Культура

Москвичам рассказали, чем заняться в столице 15 июля

Москвичам рассказали, чем заняться в столице 15 июля

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Москвичам и гостям столицы предлагают несколько мероприятий 15 июля. С детьми можно посетить интерактивную экскурсию в городской усадьбе князя Голицына, где проходит выставка "Сальвадор Дали и Пабло Пикассо". Посетители увидят одну из крупнейших частных коллекций работ художников, включая скульптуры, керамику и графику.

Любителей истории ждут в музее Николая Островского на Тверской улице. Здание XVIII века связано с именами княгини Зинаиды Волконской, Александра Пушкина, Василия Жуковского и других известных деятелей культуры.

Вечером можно отправиться в Театр на Мельникова, где покажут мюзикл "Нотр-Дам де Пари". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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