Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 15 июня

Синоптики объявили в Москве и области желтый уровень погодной опасности. Также прогнозируются гроза и сильный ветер. Москвичам, планирующим поездку, рекомендуют закладывать больше времени на дорогу из-за непогоды.

После прошлого удара стихии по столице некоторым горожанам пришлось подсчитывать ущерб. В выходные от непогоды пострадали десятки автомобилей. Часть техники повредили упавшие деревья, часть не выдержала поездки по огромным лужам.

ФСБ раскрыла мошенническую схему с приобретением акций российских компаний на 7 миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело. История коснулась телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний.

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