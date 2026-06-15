ФСБ вскрыла мошенническую схему с акциями российских компаний на 7 миллиардов рублей

Федеральная служба безопасности вскрыла мошенническую схему приобретения акций российских компаний на 7 миллиардов рублей. Кипрская брокерская компания и их сообщники причастны к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний. Возбуждено уголовное дело.

По месту проживания и в офисах фигурантов в Москве и Санкт-Петербурге проведены обыски. Изъяты средства связи, документы, печати российских и иностранных юридических лиц, цифровые носители с криптокошельками, а также денежные средства в размере более 100 миллионов рублей.

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