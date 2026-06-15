Дождь в Москве продлится как минимум до 16 июня

Дождь в столице продлится как минимум до 16 июня. Сильные осадки наблюдаются на северо-западе и в центре города. По прогнозам синоптиков, на квадратный метр выльется до 13 литров воды. В перспективе ожидаются шквалистый ветер и град.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец уточнил, что за предстоящие 6 суток в столице ожидается до 50 миллиметров осадков, что составляет около половины месячной нормы. При этом большая доля осадков обрушится на Москву именно 16 числа, особенно в ночные часы.

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