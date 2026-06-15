Агитационный поезд отправился с Белорусского вокзала в рамках акции "Единство в памяти"

С Белорусского вокзала отправился агитационный поезд в рамках акции "Единство в памяти. Сила в подвиге!", приуроченной к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Поезд состоит из 7 тематических вагонов, посвященных истории борьбы с нацизмом и фашизмом, в том числе партизанского движения на территории Белоруссии.

В экспозиции представлены материалы ведущих музеев Минобороны России и рассекреченные архивные документы, а также две железнодорожные платформы с образцами вооружения и военной техники времен Великой Отечественной войны. Поезд будет останавливаться на 7 станциях, в том числе в Смоленске, Вязьме, Бресте и других городах.

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