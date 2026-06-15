Десятки автомобилей оказались повреждены из-за ливня и ветра в Москве в минувшие выходные

Мощный ливень и порывистый ветер повредили десятки автомобилей в Москве в минувшие выходные. Многие водители обнаружили на своих машинах упавшие деревья.

Для получения компенсации владельцам поврежденного транспорта необходимо соблюдать последовательность действий. Первым делом нужно отойти на безопасное расстояние и вызвать службу 112.

Затем необходимо сфотографировать и снять на видео дерево на машине, а также сохранить контакты свидетелей. После этого следует дождаться приезда специалистов аварийной службы и получить на руки составленный протокол.

Далее потребуется дождаться проведения независимой экспертизы и направить письменное заявление собственнику земли, приложив все собранные документы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.