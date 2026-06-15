Автоэксперт рассказал о порядке действий для получения страховой выплаты после непогоды

При повреждении автомобиля в результате непогоды владельцам необходимо зафиксировать происшествие. Об этом рассказал автоэксперт по страхованию Олег Ханин. Для фиксации нужно позвонить в страховую компанию, сообщить ФИО и государственный номер автомобиля, а также произвести фото- и видеосъемку.

Если инцидент произошел во дворе дома, необходимо вызвать управляющую компанию и получить дефектный акт. Если же все произошло на дороге, страховая компания может потребовать вызова полиции для составления протокола. При массовых событиях страховщики обычно не нагружают клиентов.

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